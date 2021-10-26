Бонек: «Боюсь, Месси может взять «Золотой мяч» в этом году. Голосуют Африка и Америка, и там знают только его и Роналду»

Бывший футболист сборной Польши Збигнев Бонек поговорил о перспективах форварда «ПСЖ» Лионеля Месси взять «Золотой мяч» в этом году. Поляк считает такое развитие событие вероятным.

«Если бы Жоржиньо в финале Евро-2020 реализовал свой удар и тем самым принес Италии победу, то «Золотой мяч» достался ему. Вместо этого он вывел на сцену Джанлуиджи Доннарумму.

Боюсь, Месси может выиграть голосование. Голосуют Америка и Африка, а там знают только его и Криштиану Роналду.

Считаю, что «Золотого мяча» в этом году достойны три человека: Месси, Жоржиньо и Роберт Левандовски. На мой взгляд, Роберт – лучший», – сказал Бонек.