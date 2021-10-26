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  • Бонек: «Боюсь, Месси может взять «Золотой мяч» в этом году. Голосуют Африка и Америка, и там знают только его и Роналду»

Бонек: «Боюсь, Месси может взять «Золотой мяч» в этом году. Голосуют Африка и Америка, и там знают только его и Роналду»

26 октября 2021, 15:45
5

Бывший футболист сборной Польши Збигнев Бонек поговорил о перспективах форварда «ПСЖ» Лионеля Месси взять «Золотой мяч» в этом году. Поляк считает такое развитие событие вероятным.

«Если бы Жоржиньо в финале Евро-2020 реализовал свой удар и тем самым принес Италии победу, то «Золотой мяч» достался ему. Вместо этого он вывел на сцену Джанлуиджи Доннарумму.

Боюсь, Месси может выиграть голосование. Голосуют Америка и Африка, а там знают только его и Криштиану Роналду.

Считаю, что «Золотого мяча» в этом году достойны три человека: Месси, Жоржиньо и Роберт Левандовски. На мой взгляд, Роберт – лучший», – сказал Бонек.

  • Бонек сейчас возглавляет Футбольную федерации Польши.
  • У Месси уже есть 6 «Золотых мячей».
  • В этом году Месси впервые взял трофей со сборной Аргентины.

Источник: Tuttomercatoweb
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Hektor 84
1635262535
Роберт более чем достоин
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portero
1635266834
Месси то что выдающегося выдал в этом году???
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nelez
1635409912
ЗМ - это награда не лучшему футболисту а футболисту у которого больше болелщиков. Это так как награду дает уже ,,франс футбол" . Представьте Зенит выигрывет ЛЧ , и Дзюба становится бомбардиром. В том же году Россия становится чемпионом мира и тут бомбардир-Дзюба. И в внутренном чемпионате Зенит выигрывает и тут бомбардир Дзюба и он лучший бомбардир Европы. А месси в том году забил единственный гол с штрафного красивым ударом в девятку. Этого хватит месси получатьЗМ. Дзюба и во сне не увидет ЗМ , чего бы он не добился. Месси в этом году чем лучше Левандовского , Салаха , или Джорджиньо? А выручат ЗМ месси , несмотря на то уже сколько матчей нету результативности в внутренном чемпионате. Да были времена он был лучший. Но нельзя считать кого то лучшим за его достижение 10 летней давности.
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