Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Бонек: «Боюсь, Месси может взять «Золотой мяч» в этом году. Голосуют Африка и Америка, и там знают только его и Роналду»

    Бывший футболист сборной Польши Збигнев Бонек поговорил о перспективах форварда «ПСЖ» Лионеля Месси взять «Золотой мяч» в этом году. Поляк считает такое развитие событие вероятным.

    «Если бы Жоржиньо в финале Евро-2020 реализовал свой удар и тем самым принес Италии победу, то «Золотой мяч» достался ему. Вместо этого он вывел на сцену Джанлуиджи Доннарумму.

    Боюсь, Месси может выиграть голосование. Голосуют Америка и Африка, а там знают только его и Криштиану Роналду.

    Считаю, что «Золотого мяча» в этом году достойны три человека: Месси, Жоржиньо и Роберт Левандовски. На мой взгляд, Роберт – лучший», – сказал Бонек.

    • Бонек сейчас возглавляет Футбольную федерации Польши.
    • У Месси уже есть 6 «Золотых мячей».
    • В этом году Месси впервые взял трофей со сборной Аргентины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90580
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67913
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru