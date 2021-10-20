Месси забил 37-й команде в Лиги чемпионов. Это повторение рекорда Роналду

«ПСЖ» победил «Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий парижан Лионель Месси оформил дубль. «Лейпциг» – 37-я команда, которой аргентинец забивал в Лиге чемпионов.

Месси повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду, который также забил в ЛЧ 37 разным клубам.