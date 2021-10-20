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  • Месси забил 37-й команде в Лиги чемпионов. Это повторение рекорда Роналду

Месси забил 37-й команде в Лиги чемпионов. Это повторение рекорда Роналду

20 октября 2021, 14:55
4

«ПСЖ» победил «Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий парижан Лионель Месси оформил дубль. «Лейпциг» – 37-я команда, которой аргентинец забивал в Лиге чемпионов.

Месси повторил рекорд форварда «МЮ» Криштиану Роналду, который также забил в ЛЧ 37 разным клубам.

  • Два мяча в ворота «Лейпцига» – первый дубль Месси за «ПСЖ».
  • В 6 матчах за клуб он забил 3 гола. Все – в Лиге чемпионов.
  • Роналду и Месси номинированы в этом году на «Золотой мяч».

Источник: Gracenote
Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Plyash
1634740840
Ноздря в ноздрю идут,браво!!! Спасибо Вам,футбольные Боги,что Вы до сих пор радуете всех нас своею игрою.Удачи Вам,Месси и Роналду. Всё думаю,как же померкнет футбольный мир,когда они покинут поле.Такие,как эта пара,уж точно долго не появятся в этом мире.Всем поклонникам Вашим удачи.
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житель СПб
1634753342
Молодцы оба.
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Soccerdealer63
1634754542
Повторюшка - хрюшка!
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Soccerdealer63
1634754825
СЛАБОВАТО! Руководство РФ по смертности населнения прямо сейчас повторяет "рекорд" 1947-го послевоенного голодного....
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