«Передаем любовь гиганту игры». ФИФА поздравила Ибрагимовича с 40-летием

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отмечает 40-летие. Его не забыла поздравить пресс-служба ФИФА.

«Передаем любовь гиганту игры в день его юбилея. С 40-летием, Златан Ибрагимович», – написала ФИФА.

Send some love to a giant of the game as he celebrates a big birthdayWishing you a very happy 40th, @Ibra_official #HBD @acmilan @svenskfotboll pic.twitter.com/epN5Oo2bFw