Игры Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

В среду и четверг футболисты, участвующие в матчах Кубка России, почтят память погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Как сообщает официальный сайт РФС, все игры турнира начнутся с минуты молчания.

«20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия, в результате которой погибли люди.

Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших.

Все ближайшие матчи Бетсити Кубка России начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РФС.