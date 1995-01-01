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    Игры Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

    В среду и четверг футболисты, участвующие в матчах Кубка России, почтят память погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

    Как сообщает официальный сайт РФС, все игры турнира начнутся с минуты молчания.

    «20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия, в результате которой погибли люди.

    Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших.

    Все ближайшие матчи Бетсити Кубка России начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РФС.

    • Жертвами стрельбы в Перми стали 6 человек, более 20 пострадали.
    • 22 и 23 сентября состоятся матчи 2-го тура элитного группового раунда Кубка России.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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