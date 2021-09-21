Игры Кубка России начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

В среду и четверг футболисты, участвующие в матчах Кубка России, почтят память погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Как сообщает официальный сайт РФС, все игры турнира начнутся с минуты молчания.
«20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия, в результате которой погибли люди.
Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших.
Все ближайшие матчи Бетсити Кубка России начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РФС.
- Жертвами стрельбы в Перми стали 6 человек, более 20 пострадали.
- 22 и 23 сентября состоятся матчи 2-го тура элитного группового раунда Кубка России.
Источник: Официальный сайт РФС