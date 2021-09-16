Агент Тюкавина: «Для нормальных европейских клубов Костя пока «полуфабрикат»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал будущее своего клиента.

«Будущее Кости? В этом году мы никуда не собираемся уходить, и рост «ценника» на это решение не повлияет. У нас стоит цель закрепиться в «Динамо» и по-настоящему заиграть в футбол.

Тюкавин видит развитие своей карьеры в дальнейшем переезде в Европу, а там на цену смотрят по-другому. Поэтому Россию мы сразу отметаем, а для Европы, я считаю, он ещe «сырой», каких бы денег ни стоил.

Мы говорим о нормальной Европе, и для неe он пока что «полуфабрикат». В «Динамо» же у него отличные условия, которые он заслужил своим отношением к делу», – сказал агент.