Агент Тюкавина: «Для нормальных европейских клубов Костя пока «полуфабрикат»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал будущее своего клиента.
«Будущее Кости? В этом году мы никуда не собираемся уходить, и рост «ценника» на это решение не повлияет. У нас стоит цель закрепиться в «Динамо» и по-настоящему заиграть в футбол.
Тюкавин видит развитие своей карьеры в дальнейшем переезде в Европу, а там на цену смотрят по-другому. Поэтому Россию мы сразу отметаем, а для Европы, я считаю, он ещe «сырой», каких бы денег ни стоил.
Мы говорим о нормальной Европе, и для неe он пока что «полуфабрикат». В «Динамо» же у него отличные условия, которые он заслужил своим отношением к делу», – сказал агент.
- 19-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
- С тех пор нападающий забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings