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    Агент Тюкавина: «Для нормальных европейских клубов Костя пока «полуфабрикат»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Будущее Кости? В этом году мы никуда не собираемся уходить, и рост «ценника» на это решение не повлияет. У нас стоит цель закрепиться в «Динамо» и по-настоящему заиграть в футбол.

    Тюкавин видит развитие своей карьеры в дальнейшем переезде в Европу, а там на цену смотрят по-другому. Поэтому Россию мы сразу отметаем, а для Европы, я считаю, он ещe «сырой», каких бы денег ни стоил.

    Мы говорим о нормальной Европе, и для неe он пока что «полуфабрикат». В «Динамо» же у него отличные условия, которые он заслужил своим отношением к делу», – сказал агент.

    • 19-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
    • С тех пор нападающий забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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