Президент «Наполи» предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Он готов внести 10 миллиардов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил создать новую европейскую лигу, которая заменит Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточное количество дохода, чтобы оправдать свое участие в этих турнирах. Клубы должны договориться и создать более финансово привлекательный турнир.

Нужно уменьшить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, мы создадим лигу с демократическим порогом входа, основанным на достижениях команд в национальных чемпионатах.

Я изучил этот проект и готов внести 10 миллиардов долларов в европейских футбол. Мне нужна полная независимость и согласие других клубов», – сказал Де Лаурентис.