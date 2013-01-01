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    Президент «Наполи» предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Он готов внести 10 миллиардов

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил создать новую европейскую лигу, которая заменит Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    «Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточное количество дохода, чтобы оправдать свое участие в этих турнирах. Клубы должны договориться и создать более финансово привлекательный турнир.

    Нужно уменьшить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, мы создадим лигу с демократическим порогом входа, основанным на достижениях команд в национальных чемпионатах.

    Я изучил этот проект и готов внести 10 миллиардов долларов в европейских футбол. Мне нужна полная независимость и согласие других клубов», – сказал Де Лаурентис.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +562

      99-й 39 минут назад

      *** за 10 милиардов взял *** купил себе составы 16 топ клубов и увез их в условную канаду или гвинею и играй там себе свой чемп сам с собой

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      Рейтинг: +1888

      kvm 46 минут назад

      ЛГ - Лига Газпрома

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      Рейтинг: +21164

      slavutiq70 49 минут назад

      Скромнее в расходах надо быть ..

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      Рейтинг: +23

      Артём84 49 минут назад

      Всё просто ...слишком сильно раздули цены на игроков и контракты . что уже не какими турнирами не окупить ..

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      Рейтинг: +10089

      NewLife 49 минут назад

      Не мытьем, так катаньем. Опять за старое.

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      Рейтинг: +4257

      TOMSON 54 минуты назад

      Нынешний формат ЛЧ по мне лучший. Не раз уже об этом писал.
      Группа это реклама футбола в виде грандов разъезжающих по не топовым представителям. А с 1/8 это соревнования лучших из лучших с запредельным уровнем игры. В таком формате игры топов не приедаются и становятся событием сезона.
      Если изменить формат, то в начале будет скачек в прибыли, но потом это дела надоест и перестанет быть на столько интересно. Опять будет поиски и изменения для получения ещё большей прибыли. В конце концов это приведёт к закрытой лиге, а это убьёт саму идею спортивного принципа, а именно веры что и твой клуб из условного Челябинска при должном старании может поднять кубок лучшего клуба Европы. Без этой идеи футбол умрет.
      По этому пусть клубы режут свои аппетиты, а не раздувают и так раздутый пузырь своих сверх трат...

      1
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      Рейтинг: +21488

      bset 1 час назад

      Раздули свои расходы и теперь недовольны, что доходов недостаточно)) Такие смешные)) Может стоит зарплату топовых футболистов ограничить 5 млн евро в год?

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      Рейтинг: +1127

      zarsm 1 час назад

      Ну не участвуйте, всем пох)

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