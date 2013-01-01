Президент «Наполи» предложил создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Он готов внести 10 миллиардов

*** за 10 милиардов взял *** купил себе составы 16 топ клубов и увез их в условную канаду или гвинею и играй там себе свой чемп сам с собой
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил создать новую европейскую лигу, которая заменит Лигу чемпионов и Лигу Европы.
«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточное количество дохода, чтобы оправдать свое участие в этих турнирах. Клубы должны договориться и создать более финансово привлекательный турнир.
Нужно уменьшить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, мы создадим лигу с демократическим порогом входа, основанным на достижениях команд в национальных чемпионатах.
Я изучил этот проект и готов внести 10 миллиардов долларов в европейских футбол. Мне нужна полная независимость и согласие других клубов», – сказал Де Лаурентис.