El Confidencial: отец советовал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» на три года с зарплатой 36 миллионов

Я не в тему, но про отцов и детей... Убитую девочку в Тюмени перед смерть изнасиловали. Смертной казни нет и мы будем оплачивать содержание тюрьмы охрану, медпомощь... ему с.ке, зубы лечить будут .. .бесплатно... Душить их надо... и тех кто камазами деньги воруют
Вилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, выступал за продление контракта с парижским клубом.
По информации El Confidencial, отец советовал сыну принять предложение «ПСЖ» и подписать контракт на три года с зарплатой 36 миллионов евро за сезон.
Однако, юрист футболиста Дельфина Верхейден советует Мбаппе перейти в «Реал». Она напомнила французу о его стремлении написать историю футбола и оставить своe наследие. По ее словам, француз будет больше зарабатывать в «Реале» за счет рекламных контрактов.
- Ранее «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» в размере 160 миллионов. Новых попыток мадридцы пока не делали.
- Следующим летом Мбаппе может стать свободным агентом.
- В новом сезоне француз забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.
«ПСЖ» хочет заработать 220 миллионов на продаже Мбаппе