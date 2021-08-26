El Confidencial: отец советовал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» на три года с зарплатой 36 миллионов

Вилфрид Мбаппе, отец нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, выступал за продление контракта с парижским клубом.

По информации El Confidencial, отец советовал сыну принять предложение «ПСЖ» и подписать контракт на три года с зарплатой 36 миллионов евро за сезон.

Однако, юрист футболиста Дельфина Верхейден советует Мбаппе перейти в «Реал». Она напомнила французу о его стремлении написать историю футбола и оставить своe наследие. По ее словам, француз будет больше зарабатывать в «Реале» за счет рекламных контрактов.

Ранее «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» в размере 160 миллионов. Новых попыток мадридцы пока не делали.

Следующим летом Мбаппе может стать свободным агентом.

В новом сезоне француз забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.

«ПСЖ» хочет заработать 220 миллионов на продаже Мбаппе