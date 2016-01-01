«ПСЖ» хочет заработать 220 миллионов на продаже Мбаппе

Стали известны финансовые требования «ПСЖ» по возможной продаже нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, клуб рассчитывает заработать на трансфере 220 миллионов евро.

Ранее «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» в размере 160 миллионов. Новых попыток мадридцы пока не делали.