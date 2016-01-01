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    «ПСЖ» хочет заработать 220 миллионов на продаже Мбаппе

    Стали известны финансовые требования «ПСЖ» по возможной продаже нападающего Килиана Мбаппе.

    Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, клуб рассчитывает заработать на трансфере 220 миллионов евро.

    Ранее «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» в размере 160 миллионов. Новых попыток мадридцы пока не делали.

    • Следующим летом Мбаппе может стать свободным агентом.
    • В новом сезоне француз забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11126

      DeStar 18 минут назад

      идиоты вот и все =)

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      Рейтинг: +14090

      Garrincha58 1 час назад

      220? столько за него могут дать только два клуба они сами или МС там тоже денег не считают

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      Рейтинг: +1003

      mig28 > Garrincha58 10 минут назад

      уже вряд ли могут..они ж грилиша взяли за 100ку

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      Рейтинг: +88846

      zigbert 1 час назад

      Барьер поставлен мощный. Ждем реакции самого Мбаппе.

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      Рейтинг: +1990

      andrej-lucevich 1 час назад

      его все равно продадут, хотят малость бабла наварить

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      Рейтинг: +1343

      Maxi_7 2 часа назад

      В переводе на русский, ПСЖ не отпускает Мбаппе никуда) .
      Думаю, тем хуже для них же... и дело тут не в деньгах, на эти несчастные 100-200 млн шейхам все равно вообще, там денег одним местом жуй, а ффп они итак вертят на всем чем только можно... тут дело в статусе клуба и престиже... что самый перспективный и дорогой игрок мира уйдет от них бесплатно... это будет унижение, конечно...

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