Де Дзерби – после выхода «Шахтера» в ЛЧ: «Сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

Украинская команда спасла ничью, уступая к перерыву со счетом 0:2.

По сумме двух встреч «Шахтер» прошел в групповой этап ЛЧ.

«Монако» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

«Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но «Монако» – очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров.

Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился. Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у «Монако» было много голевых шансов. У «Монако» есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также.

Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать.

Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент.

А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке», – сказал Де Дзерби.