ФНЛ. «Торпедо» победило «Волгарь», «Ротор» Хохлова проиграл «Факелу» и другие результаты

«Торпедо» продолжает лидировать в ФНЛ. В очередном туре команда Александра Бородюка оказалась сильнее «Волгаря».
«Ротор» Дмитрия Хохлова уступил «Факелу». У волгоградцев одна победа в семи турах.
Первенство ФНЛ. 7-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Енисей (Красноярск) – 4:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Раздорских, 27; 0:2 – Кичин, 44 (с пенальти); 1:2 – Караев, 69 (с пенальти); 1:3 – Сухомлинов, 80; 2:3 – Караев, 84; 3:3 – Гонгадзе, 90; 4:3 – Грачев, 90+6.
Удаления: нет – Саная, 45+2 (вторая ж.к.); Надольский, 66 (вторая ж.к.).
Нефтехимик (Нижнекамск) – Томь (Томск) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кирсанов, 53.
Велес (Москва) – Алания (Владикавказ) – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Кертанов, 1; 2:0 – Бацуев, 3; 2:1 – Хосонов, 18 (с пенальти); 2:2 – Эльдарушев, 53.
КАМАЗ (Набережные Челны) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Казаев, 4.
Металлург (Липецк) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кутовой, 9; 0:2 – Апеков, 12; 1:2 – Шаповалов, 48.
Волгарь (Астрахань) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Калмыков, 58.
Удаления: Павлишин, 89 – нет.
Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Коротаев, 69.
Оренбург – Акрон (Тольятти) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Малых, 57.
Факел (Воронеж) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Максимов, 21 (с пенальти).