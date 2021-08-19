Экс-врач «Спартака» Вартапетов войдет в медицинский штаб сборной России

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России.

Он будет совмещать работу в сборной и кипрском клубе «Пафос».

«Да, я остаюсь на основном месте работы – в футбольном клубе «Пафос» руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать», – сказал Вартапетов.

Ранее медицинский штаб сборной России покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.