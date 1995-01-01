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    Экс-врач «Спартака» Вартапетов войдет в медицинский штаб сборной России

    Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России.

    Он будет совмещать работу в сборной и кипрском клубе «Пафос».

    «Да, я остаюсь на основном месте работы – в футбольном клубе «Пафос» руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать», – сказал Вартапетов.

    Ранее медицинский штаб сборной России покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

    • Вартапетов возглавлял медицинский штаб «Спартака» с 2013 по 2019-й год.
    • 1 сентября Россия встретится с Хорватией в рамках отбора к ЧМ-2022.

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    Источник: ТАСС

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