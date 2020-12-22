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    Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА после первых матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Зальцбург» во вторник победил «Брондбю» (2:1).

    Теперь у Австрии, занимающей десятое место в рейтинге, 29,550 балла. Россия идет девятой (30,682).

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    Источник: Eurocups

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8458

      Cleaner 17 минут назад

      От России в еврокубках в этом сезоне остались «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Ожидать от них побед не приходится. К ноябрю и Австрия Россию обойдет...

      Хорошо бы мне хоть в этом ошибиться...)

      0
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      Рейтинг: +579

      Лфшт > Cleaner 10 минут назад

      Ну так то там не только Австрия. реальное место наших клубов - 20-25. В районе Сербии, Албании и тому подобное

      0
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      Рейтинг: +4958

      Давид59 2 часа назад

      Всё закономерно. Поколение футболистов сейчас слабенькое. Да и с тренерами "не очень"


      0
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      Рейтинг: +8458

      Cleaner > Давид59 6 минут назад

      С теми футболистами, что сейчас играют в России, никакой тренер не поможет. А поколение игроков сейчас никакое. С детства зажравшееся...(

      0
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      Рейтинг: +46112

      MaxRnD 2 часа назад

      Так смотришь и Австралия скоро подтянется ...

      1
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      Рейтинг: +192

      Sancho010365 2 часа назад

      Про эту таблицу рейтингу лучше забыть не знаю даже на сколько, не хочется расстраиваться. Года два уже тянется это безобразие наших выступлений в Европе и конца не видно. Лучше вариться в чемпионате и вроде бы всё хорошо.

      1
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      Рейтинг: +21212

      bset 3 часа назад

      Идем 9ми, а по факту мы 19е. Ждем, когда рейтинг покажет актуальную информацию.

      2
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      Рейтинг: +13931

      Garrincha58 4 часа назад

      всё ниже и ниже "ужяс"....

      1
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      Рейтинг: +2159

      Чермындыр > Garrincha58 3 часа назад

      Все ближе и ближе к своему законному месту

      5
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