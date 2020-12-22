Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

От России в еврокубках в этом сезоне остались «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Ожидать от них побед не приходится. К ноябрю и Австрия Россию обойдет...
Хорошо бы мне хоть в этом ошибиться...)
Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА после первых матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Зальцбург» во вторник победил «Брондбю» (2:1).
Теперь у Австрии, занимающей десятое место в рейтинге, 29,550 балла. Россия идет девятой (30,682).
- На прошлой неделе Россию обошла Шотландия.
- От России в еврокубках в этом сезоне остались «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».