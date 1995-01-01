Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Тюкавин: «Узнал о вызове в сборную по телевизору. Удивился и обрадовался»

    19-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России.

    «Увидеть себя в списках игроков сборной – непередаваемые эмоции, поэтому я счастлив. О вызове узнал по телевизору. Пришeл домой, сел с папой смотреть «Матч ТВ» – там как раз объявляли состав национальной команды.

    Удивился и обрадовался. Я ведь ни о чeм таком не думал. Ещe в молодeжной сборной говорил, что основная цель – первая сборная, но не думал, что всe так быстро случится. Просто работал, тренировался, старался отдавать всего себя в играх.

    Получил огромное количество сообщений. Из родного Котласа писали, из Кирова много друзей поздравляло, поклонники из хоккея с мячом завалили поздравлениями. Видел все, очень приятно», – сказал Тюкавин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88581
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru