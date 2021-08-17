Тюкавин: «Узнал о вызове в сборную по телевизору. Удивился и обрадовался»

19-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России.

«Увидеть себя в списках игроков сборной – непередаваемые эмоции, поэтому я счастлив. О вызове узнал по телевизору. Пришeл домой, сел с папой смотреть «Матч ТВ» – там как раз объявляли состав национальной команды.

Удивился и обрадовался. Я ведь ни о чeм таком не думал. Ещe в молодeжной сборной говорил, что основная цель – первая сборная, но не думал, что всe так быстро случится. Просто работал, тренировался, старался отдавать всего себя в играх.

Получил огромное количество сообщений. Из родного Котласа писали, из Кирова много друзей поздравляло, поклонники из хоккея с мячом завалили поздравлениями. Видел все, очень приятно», – сказал Тюкавин.