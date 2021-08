Полуфиналист Евро-2020 Вестергор перешел из «Саутгемптона» в «Лестер»

Центральный защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор стал игроком «Лестера».

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 17,6 миллиона евро.

29-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2024 года.

Leicester City is pleased to confirm the signing of defender @JVestergaard7 from Southampton for an undisclosed fee! #Leicestergaard