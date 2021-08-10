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    Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов

    Завершились все матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В раунде плей-офф встретятся:

    Путь чемпионов

    «Шериф» (Молдавия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

    «Зальцбург» (Австрия) – «Брондбю» (Дания)

    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Ференцварош» (Венгрия)

    «Мальмe» (Швеция) – «Лудогорец» (Болгария)

    Путь представителей лиг

    «Монако» (Франция) – «Шахтeр» (Украина)

    «Бенфика» (Португалия) – ПСВ (Нидерланды)

    • Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа.
    • В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2021 23:54
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