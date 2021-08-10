Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов

Завершились все матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В раунде плей-офф встретятся:
Путь чемпионов
«Шериф» (Молдавия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Брондбю» (Дания)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Ференцварош» (Венгрия)
«Мальмe» (Швеция) – «Лудогорец» (Болгария)
Путь представителей лиг
«Монако» (Франция) – «Шахтeр» (Украина)
«Бенфика» (Португалия) – ПСВ (Нидерланды)
- Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа.
- В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Источник: Бомбардир.ру