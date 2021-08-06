«Аталанта» арендовала защитника «Ювентуса» Демирала

«Аталанта» объявила о переходе центрального защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.
Клуб из Бергамо взял в аренду игрока до 30 июня 2022 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 3 миллиона евро.
Следующим летом «Аталанта» сможет выкупить турецкого футболиста.
- Демирал выступает за «Ювентус» с 2019 года.
- В его активе 32 матча, 1 гол и 2 ассиста.
- Рыночная стоимость центрбека – 28 миллионов евро.
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Источник: Официальный сайт «Аталанты»