«Аталанта» арендовала защитника «Ювентуса» Демирала

«Аталанта» объявила о переходе центрального защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.

Клуб из Бергамо взял в аренду игрока до 30 июня 2022 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 3 миллиона евро.

Следующим летом «Аталанта» сможет выкупить турецкого футболиста.

@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Hoş geldin, Merih! #Demiral is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/82QhThYlPL