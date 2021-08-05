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  • «Почему бы не начать день с голов «Бенфике». ЦСКА пошутил над «Спартаком» в тиктоке

«Почему бы не начать день с голов «Бенфике». ЦСКА пошутил над «Спартаком» в тиктоке

5 августа 2021, 16:47
34

ЦСКА пошутил над «Спартаком» после поражения красно-белых в матче 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

Столичный клуб на своей странице в тиктоке вспомнил голы, забитые в ворота «Бенфики» в ноябре 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:0)

«Почему бы не начать день... С голов «Бенфике».

Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды», – подписал видео ЦСКА.

  • Ответный матч «Спартака» с «Бенфикой» состоится 10 августа в Лиссабоне.
@pfc_cska

Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды ##ЦСКА ##Футбол

оригинальный звук – ПФК ЦСКА

Источник: тикток ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (34)
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житель СПб
1628171538
(Ч)удаки особые в разных клубах в последнее время в пресс службах меня достали совсем! Ну как и зачем такое писать?! Надеюсь. Гинер приведет в чувство. Или теперь взаимное обливание нетонущим станет нормой отношений между клубами? Ау, ЦСКА!
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spam2009
1628171602
Шутка была бы уместна, если бы хоть одна Российская команда что-то показывала в Европе, а не обделывались который год в подряд. Давно уже не смешно и тошнит от конско-свинско-бомжовских уколов друг друга.
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Fusballer
1628172620
Шутка не уместная. Примечательно, что тогда Витория тренировал Бенфику.
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ivany4
1628173098
Не подскажите, чем в 2017 году закончился групповой этап Лиги чемпионов для любителей потролить??
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m40
1628173723
Да тут вообще никому шутить не уместно. Предыдущие 2 сезона показали уровень наших клубов в Европе- все в *опе
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ArReal
1628175158
Это не эти шутники в прошлом году Ференцварошу и Вольсбергу (Авс) влетали?))
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сутулая собака и лисы
1628175273
2021 год, ЦСКА показывает, как круто обыгрывал Бенфику в 2017 году. 2031 год, ЦСКА показывает, как круто обыгрывал Бенфику в 2017 году.
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Валерий2705
1628177932
Включите что то посвежее... Как вас е.б.а.л. Лудогорец например. А то с Бенфикой помню слабо, а вот болгарское порно до сих пор перед глазами.
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Бухбух
1628180725
Посмотрим в конце сезона, кто над кем будет шутить.
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Hektor 84
1628180839
Отвечу просто. Почему бы не начать сезон с игр в еврокубках?
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