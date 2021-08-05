«Почему бы не начать день с голов «Бенфике». ЦСКА пошутил над «Спартаком» в тиктоке

ЦСКА пошутил над «Спартаком» после поражения красно-белых в матче 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

Столичный клуб на своей странице в тиктоке вспомнил голы, забитые в ворота «Бенфики» в ноябре 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:0)

«Почему бы не начать день... С голов «Бенфике».

Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды», – подписал видео ЦСКА.