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    «Почему бы не начать день с голов «Бенфике». ЦСКА пошутил над «Спартаком» в тиктоке

    ЦСКА пошутил над «Спартаком» после поражения красно-белых в матче 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

    Столичный клуб на своей странице в тиктоке вспомнил голы, забитые в ворота «Бенфики» в ноябре 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:0)

    «Почему бы не начать день... С голов «Бенфике».

    Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды», – подписал видео ЦСКА.

    • Ответный матч «Спартака» с «Бенфикой» состоится 10 августа в Лиссабоне.
    @pfc_cska

    Рандомные голы в ворота абсолютно рандомной команды ##ЦСКА ##Футбол

    оригинальный звук – ПФК ЦСКА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: тикток ЦСКА

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии28
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      Рейтинг: +11282

      Hektor 84 11 минут назад

      Отвечу просто. Почему бы не начать сезон с игр в еврокубках?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2605

      Бухбух 13 минут назад

      Посмотрим в конце сезона, кто над кем будет шутить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1495

      Вот оно чё Михалыч 22 минуты назад

      ЦСКА надсмехается над Спартаком, который защищает спортивную честь расейского футбола на европейской арене.
      Вот и все, что вы хотели узнать на вопрос---" Нужны ли расейским клубам европейские титулы? "

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3992

      AtticusFinch > Вот оно чё Михалыч 10 минут назад

      Эй Бандеровская гнида)))приветики))слышал Вам первую Золотую медаль на Олимпиаде принес **** из Верховной Рады, который не знает украинского!?))Поздравлямба)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2312

      Валерий2705 1 час назад

      Включите что то посвежее... Как вас е.б.а.л. Лудогорец например. А то с Бенфикой помню слабо, а вот болгарское порно до сих пор перед глазами.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      2021 год, ЦСКА показывает, как круто обыгрывал Бенфику в 2017 году.
      2031 год, ЦСКА показывает, как круто обыгрывал Бенфику в 2017 году.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -686

      СуперПАВ9 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Рот закрой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3992

      AtticusFinch 1 час назад

      Это не эти шутники в прошлом году Ференцварошу и Вольсбергу (Авс) влетали?))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3191

      Axe111 1 час назад

      Что одни что другие ******

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2898

      m40 2 часа назад

      Да тут вообще никому шутить не уместно. Предыдущие 2 сезона показали уровень наших клубов в Европе- все в *опе

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8633

      ivany4 2 часа назад

      Не подскажите, чем в 2017 году закончился групповой этап Лиги чемпионов для любителей потролить??

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15859

      JTherry > ivany4 2 часа назад

      как обычно - последним местом в группе...) дурак тик-токер у коней и шутки у них дурацкие...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8633

      ivany4 > JTherry 1 час назад

      Ну тогда понятно почему они это вспоминают.
      Пригорает от тех достижений...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13219

      Dominator777 > JTherry 1 час назад

      Да, шутки дурацкие, согласен. Но они берут дурной пример со свиней!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13219

      Dominator777 > ivany4 1 час назад

      Не...Просто ответочка от предыдущей "шутки" свиного" клуба!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11282

      Hektor 84 > Dominator777 13 минут назад

      Ваш Гинер та еще свинья)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6174

      Fusballer 2 часа назад

      Шутка не уместная. Примечательно, что тогда Витория тренировал Бенфику.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -686

      СуперПАВ9 > Fusballer 2 часа назад

      А вы как будто не подкалываете

      2
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