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    Жиру забил дебютный гол за «Милан» первым касанием

    Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил в товарищеском матче против «Ниццы» (1:1). Француз вышел на замену во втором тайме.

    Жиру забил первым касанием в игре – спустя пять минут после выхода. Это его дебютный мяч за «Милан».

    • До Италии Жиру выступал за «Челси». Его контракт с «Миланом» действует до 2023 года.
    • Итальянцы заплатили за игрока 1 миллион евро.
    • «Милан» стартует в Серии А 23 августа встречей против «Сампдории».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Милана»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1147

      tarasofka 3 часа назад

      так он с пенальти забил. заголовок не слишком соответствует.

      0
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      Рейтинг: +16

      Arthur22 > tarasofka 2 часа назад

      Я тоже думал, что милан в красно-полосатой форме играет)) Но потом прозрел)

      3
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      ...
      Рейтинг: +1613

      Радио1000шумеров > tarasofka 27 минут назад

      Он головой забил, там еще комментатор какую-то победную итальянскую песенку фальшиво напел.

      2
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      Рейтинг: +1147

      tarasofka > Радио1000шумеров 2 минуты назад

      я чёт перепутал форму)

      0
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