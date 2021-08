Жиру забил дебютный гол за «Милан» первым касанием

Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил в товарищеском матче против «Ниццы» (1:1). Француз вышел на замену во втором тайме.

Жиру забил первым касанием в игре – спустя пять минут после выхода. Это его дебютный мяч за «Милан».

Giroud comes on and scores: relive #OGCNiceMilan@_OlivierGiroud_ entra e segna: rivivi le azioni migliori del match #SempreMilan pic.twitter.com/HkO07i2HH4