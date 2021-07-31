Жиру забил дебютный гол за «Милан» первым касанием

так он с пенальти забил. заголовок не слишком соответствует.
Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил в товарищеском матче против «Ниццы» (1:1). Француз вышел на замену во втором тайме.
Жиру забил первым касанием в игре – спустя пять минут после выхода. Это его дебютный мяч за «Милан».
- До Италии Жиру выступал за «Челси». Его контракт с «Миланом» действует до 2023 года.
- Итальянцы заплатили за игрока 1 миллион евро.
- «Милан» стартует в Серии А 23 августа встречей против «Сампдории».
Giroud comes on and scores: relive #OGCNiceMilan@_OlivierGiroud_ entra e segna: rivivi le azioni migliori del match #SempreMilan pic.twitter.com/HkO07i2HH4— AC Milan (@acmilan) July 31, 2021