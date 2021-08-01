Жиру забил дебютный гол за «Милан» первым касанием

Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил в товарищеском матче против «Ниццы» (1:1). Француз вышел на замену во втором тайме.

Жиру забил первым касанием в игре – спустя пять минут после выхода. Это его дебютный мяч за «Милан».

До Италии Жиру выступал за «Челси». Его контракт с «Миланом» действует до 2023 года.

Итальянцы заплатили за игрока 1 миллион евро.

«Милан» стартует в Серии А 23 августа встречей против «Сампдории».