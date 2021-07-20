The Telegraph: Шоу играл со сломанными ребрами в трех матчах Евро-2020, включая финал

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).

По информации The Telegraph, у 26-летнего футболиста выявили перелом ребер. Несмотря на повреждение, он продолжил участвовать в турнире.

В итоге англичанин сыграл со сломанными ребрами в трех матчах чемпионата Европы.