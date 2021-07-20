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    The Telegraph: Шоу играл со сломанными ребрами в трех матчах Евро-2020, включая финал

    Левый защитник сборной Англии Люк Шоу получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).

    По информации The Telegraph, у 26-летнего футболиста выявили перелом ребер. Несмотря на повреждение, он продолжил участвовать в турнире.

    В итоге англичанин сыграл со сломанными ребрами в трех матчах чемпионата Европы.

    • 1/4 финала против Украины – 2 ассиста;
    • 1/2 финала против Дании – без результативных действий;
    • Финал против Италии – забитый гол.

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    Источник: The Telegraph

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    20.07.2021 16:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      ну после боя кулаками обычно не машут! многие и советские и российские спортсмены на уколах выступали, но это никак не афишируется. ведь герои должны произростать только на западе

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      Рейтинг: +1113

      vmonomah17 7 часов назад

      Предлагаю во всех этих матчах технари присудить в пользу англов)))

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      Рейтинг: +542

      Лфшт 7 часов назад

      Пресса бритов самая брехливая в мире. Британские ученые уже мем, чего вы хотели. Всё сделают, чтобы пыль в глаза пустить и не обсуждать убогую игру англичан и откровенное подсуживание

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      Рейтинг: +269

      Great Tartaria 8 часов назад

      ну и брехня......

      0
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      Рейтинг: +9052

      Вомбат 9 часов назад

      Трудно поверить. Я и ключицу и руку и ногу ломал, да так неудачно, что операцию делали. Но с болью от сломанного ребра ничто из этого сравниться не может. У меня 32 года назад была трещина в ребре - я дышал через раз и еле ходил. Доктора уговаривали обезболивающие принимать по 3 таблетки в день, но я боялся подсесть на них, потому принимал только один день. В этот день я мог дышать, но не более того. Быстро ходить все равно было невозможно -- дыхалка сбивалась. А тут человек почти такого же возраста, как мой тогдашний, со сломанными ребрами носится как угорелый, прыгает на метр в высоту, голы забивает. На допинге, что ли? А как иначе?

      2
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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus 9 часов назад

      - у нас один ЗМС с мазолями на руках, почти полных три матча лямку за родину тянул )))

      2
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      Рейтинг: +679

      SuperNils 10 часов назад

      а дзюбе хоть ещё 10 рёбер добавь - всё равно ноль!

      0
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      Рейтинг: +2757

      Дедуктор 10 часов назад

      Обалдеть! Один бельгийский "херой" со сломанной ногой играл. Другой "херой" английский - с ребрами сломанными. И только дохтура бельгийско-аглицкие о том не ведали. От слова "совсем". Ни ухом, ни рылом. А вы говорите: медицина европейская. Тупорылые ребята, что ты!

      1
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      Рейтинг: +111

      ALEXMAN888 10 часов назад

      Смешно!

      1
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      Рейтинг: +49346

      portero 10 часов назад

      Что же это за сломаные рёбра, если можно играть с ними в футбол, что-то не очень достоверная иформация... если это опасно для здоровья зачем играть?

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      Рейтинг: +1633

      Romio-xxx > portero 10 часов назад

      Наверное к пиву ребрышки покупал и с ними играл))

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