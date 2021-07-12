Сборная Италии прилетела в Рим после победы на Евро-2020

В финальном матче Евро-2020 Италия победила Англию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Итальянцы выиграли чемпионат Европы во второй раз в истории и впервые с 1968 года.

Сегодня утром команда вернулась из Лондона в Рим. Пресс-служба сборной показала, как болельщики встречали футболистов.