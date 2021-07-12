Сборная Италии прилетела в Рим после победы на Евро-2020

Приятно было видеть растерянность и опустошение 80 тыс. Уэмбли )))) чопорных спесивых бриташек отправили в аут в присутствии королевской семьи, Борька Джонсон подстригся под черчесова )))
В финальном матче Евро-2020 Италия победила Англию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Итальянцы выиграли чемпионат Европы во второй раз в истории и впервые с 1968 года.
Сегодня утром команда вернулась из Лондона в Рим. Пресс-служба сборной показала, как болельщики встречали футболистов.
#RinascimentoAzzurroL'arrivo a #Roma dei Campioni d'Europa #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro#EURO2020 pic.twitter.com/zjOBp8VZ45— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021