Сборная Италии прилетела в Рим после победы на Евро-2020

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    Источник: Твиттер сборной Италии

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24135

      silver29 11 минут назад

      Приятно было видеть растерянность и опустошение 80 тыс. Уэмбли )))) чопорных спесивых бриташек отправили в аут в присутствии королевской семьи, Борька Джонсон подстригся под черчесова )))

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