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    Лунев – о переходе в «Байер»: «Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига»

    Новичок «Байера» Андрей Лунев поделился эмоциями после заключения контракта с леверкузенским клубом.

    «Рад возможности играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне.

    Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов.

    Сделаю все, что в моих силах, чтобы выложиться на все 100 процентов в Леверкузене», – сказал 29-летний футболист.

    • Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до 2023 года.
    • Последним клубом вратаря был «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Байера»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      АлексМак 30 минут назад

      Удачи. Но скорее пока на лавке, после Градецки, и ждать свой шанс, и доказывать. Но всё равно, для начала неплохо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6722

      Cleaner 33 минуты назад

      Теперь и из Германии новости о футболе на Бомбардире будут.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Атос Арамисович 44 минуты назад

      Поздравляю! Наш игрок в топ чемпионате однозначый плюс

      0
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