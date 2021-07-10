Лунев – о переходе в «Байер»: «Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига»

Новичок «Байера» Андрей Лунев поделился эмоциями после заключения контракта с леверкузенским клубом.
«Рад возможности играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне.
Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов.
Сделаю все, что в моих силах, чтобы выложиться на все 100 процентов в Леверкузене», – сказал 29-летний футболист.
- Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт до 2023 года.
- Последним клубом вратаря был «Зенит».
Источник: Официальный сайт «Байера»