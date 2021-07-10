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  • Лунев – о переходе в «Байер»: «Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига»

Лунев – о переходе в «Байер»: «Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига»

10 июля 2021, 12:18
9

Новичок «Байера» Андрей Лунев поделился эмоциями после заключения контракта с леверкузенским клубом.

«Рад возможности играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне.

Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов.

Сделаю все, что в моих силах, чтобы выложиться на все 100 процентов в Леверкузене», – сказал 29-летний футболист.

  • Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до 2023 года.
  • Последним клубом вратаря был «Зенит».

Источник: Официальный сайт «Байера»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (9)
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Атос Арамисович
1625909078
Поздравляю! Наш игрок в топ чемпионате однозначый плюс
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АлексМак
1625909921
Удачи. Но скорее пока на лавке, после Градецки, и ждать свой шанс, и доказывать. Но всё равно, для начала неплохо.
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Solist345345
1625911778
Только удачи! Это огромный успех в российских реалиях.
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BlackMurderDeco
1625911993
Повезло, теперь тебе Левандовски покеры отгружать будет, не то что всякие там соболевы, итд
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Ганнибал Лектор
1625913096
Хорошо, если действительно играть, а не сидеть на лавке. А вообще это прорыв - со скамейки российского клуба в один из лучших клубов Бундеслиги.
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vladimir-7
1625913924
Андрей, поздравляю! Всё складывается хорошо, желаю тебе удачи и дальше.
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Аид666
1625919939
Удачи! Главное выиграть конкуренцию!
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deinego77@yandex.ru
1625932709
Скамейка.
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