Ярмоленко: «Сборная Англии заслуженно победила Украину, желаю ей удачи»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итог матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Это самая крупная победа англичан в истории турнира.

«Сборная Англии заслуженно выиграла, я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь на четвертой минуте, то сразу все ломается, и приходится перестраиваться», – сказал форвард «Вест Хэма».