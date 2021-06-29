Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Райс – о выходе в 1/4 финала Евро: «Многие списывали Англию со счетов, но нам удалось выбить Германию»

    Защитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

    «Невероятно! Многие списывали нас со счетов еще на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются. При полных трибунах у всех появился такой огонь в глазах, что удалось выбить сборную Германии и пройти мимо нее в следующий раунд.

    Не хотим забегать вперед, но, в любом случае, в субботу в Риме снова будет грандиозная игра. На сегодняшний день все на нашей стороне: болельщики, мы сами, Фортуна. Верим в возможность успеха, особенно учитывая проведение решающих матчей на «Уэмбли», – сказал Райс.

    • Англия ни разу не пропустила на этом Евро.
    • Сборная Англии победила Германию в матче плей-офф Евро/ЧМ впервые с финала ЧМ-1966.
    • Англия встретится в 1/4 финала с победителем матча ШвецияУкраина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.06.2021 23:03
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1211

      serglider 27 минут назад

      А кто Англию "списывал"!? Подбор игроков - супер звездный, тренер квалифицированный, болельщику сумасшедшие, в хорошем смысле))) Лев уже все выиграл, он уходит... титулом больше - титулом меньше! Думаю уже есть очередь из клубов на его тренерские услуги))) Англии, напротив, есть что доказывать себе и своим фанатам! С вылетом Германии и Франции, претендентов на титул, кроме Англии, осталось трое - Италия, Испания и Бельгия.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru