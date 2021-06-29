Райс – о выходе в 1/4 финала Евро: «Многие списывали Англию со счетов, но нам удалось выбить Германию»

А кто Англию "списывал"!? Подбор игроков - супер звездный, тренер квалифицированный, болельщику сумасшедшие, в хорошем смысле))) Лев уже все выиграл, он уходит... титулом больше - титулом меньше! Думаю уже есть очередь из клубов на его тренерские услуги))) Англии, напротив, есть что доказывать себе и своим фанатам! С вылетом Германии и Франции, претендентов на титул, кроме Англии, осталось трое - Италия, Испания и Бельгия.
Защитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.
«Невероятно! Многие списывали нас со счетов еще на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются. При полных трибунах у всех появился такой огонь в глазах, что удалось выбить сборную Германии и пройти мимо нее в следующий раунд.
Не хотим забегать вперед, но, в любом случае, в субботу в Риме снова будет грандиозная игра. На сегодняшний день все на нашей стороне: болельщики, мы сами, Фортуна. Верим в возможность успеха, особенно учитывая проведение решающих матчей на «Уэмбли», – сказал Райс.