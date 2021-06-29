Де Брюйне и Азар избежали серьезных травм

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о степени серьезности травм полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

«Турнир для них не завершен. Они избежали серьезных структурных повреждений. Но нужно посмотреть на реакцию их организмов в ближайшие сутки. Оба футболиста могут быть готовы сыграть против Италии. Пока новости хорошие, но надо следить за их состоянием каждый день», – сказал Мартинес.