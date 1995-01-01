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    Де Брюйне и Азар избежали серьезных травм

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о степени серьезности травм полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

    «Турнир для них не завершен. Они избежали серьезных структурных повреждений. Но нужно посмотреть на реакцию их организмов в ближайшие сутки. Оба футболиста могут быть готовы сыграть против Италии. Пока новости хорошие, но надо следить за их состоянием каждый день», – сказал Мартинес.

    • Де Брюйне и Азар травмировались во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
    • У игрока «Манчестер Сити» проблемы с голеностопом, у футболиста «Реала» – мышечное повреждение.
    • Встреча с Италией состоится 2 июля.

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    Источник: RTBF

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