Де Брюйне и Азар избежали серьезных травм

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о степени серьезности травм полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.
«Турнир для них не завершен. Они избежали серьезных структурных повреждений. Но нужно посмотреть на реакцию их организмов в ближайшие сутки. Оба футболиста могут быть готовы сыграть против Италии. Пока новости хорошие, но надо следить за их состоянием каждый день», – сказал Мартинес.
- Де Брюйне и Азар травмировались во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
- У игрока «Манчестер Сити» проблемы с голеностопом, у футболиста «Реала» – мышечное повреждение.
- Встреча с Италией состоится 2 июля.
Источник: RTBF