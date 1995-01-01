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    Влашич, Ребич и Модрич – в старте Хорватии. Торрес, Гайя и Мората выйдут у Испании

    Стали известны стартовые составы Хорватии и Испании на матч 1/8 финала Евро-2020.

    Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович.

    Испания: Симон, Гайя, Лапорт, Гарсия, Аспиликуэта, Бускетс, Коке, Сарабия, Педри, Торрес, Мората.

    • Начало матча в Копенгагене – в 19:00 мск.
    • Испания заняла второе место в группе E.
    • Хорватия стала второй в квартете D.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1771

      Vladarg 23 минуты назад

      Обе команды не являются фаворитами турнира,по классу примерно равны.рискну поставить на Испанию.

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      Рейтинг: +5053

      BarStep 50 минут назад

      ХЗ..
      Влашич вроде не совсем уж чужой., наверное пожелаю хорватам 1/4..
      А сб. Испании нужна перезагрузка однозначно., пусть начинают сразу после 1/8..

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