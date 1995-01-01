Влашич, Ребич и Модрич – в старте Хорватии. Торрес, Гайя и Мората выйдут у Испании

Обе команды не являются фаворитами турнира,по классу примерно равны.рискну поставить на Испанию.
Стали известны стартовые составы Хорватии и Испании на матч 1/8 финала Евро-2020.
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович.
Испания: Симон, Гайя, Лапорт, Гарсия, Аспиликуэта, Бускетс, Коке, Сарабия, Педри, Торрес, Мората.
- Начало матча в Копенгагене – в 19:00 мск.
- Испания заняла второе место в группе E.
- Хорватия стала второй в квартете D.