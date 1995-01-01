Евро-2020. Франция сыграет со Швейцарией

Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии.

Игра пройдет в Бухаресте на стадионе «Национальный». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».

Французы выиграли группу с Германией, Португалией и Венгрией. Швейцарцы заняли третье место в квартете с Италией, Уэльсом и Турцией.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.