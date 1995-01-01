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    Евро-2020. Франция сыграет со Швейцарией

    Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии.

    Игра пройдет в Бухаресте на стадионе «Национальный». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».

    Французы выиграли группу с Германией, Португалией и Венгрией. Швейцарцы заняли третье место в квартете с Италией, Уэльсом и Турцией.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23501

      silver29 1 час назад

      Буду за Швейцарию, французы раздражают свой спесивостью и фамилиями с внешностью.

      3
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      Рейтинг: +48542

      portero > silver29 42 минуты назад

      Тяжело им будет, но могут навалять пижонам... тоже буду рад если это случится.

      2
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