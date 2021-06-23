Ольссон и Форсберг – в старте Швеции. Крыховяк и Левандовски – в основе Польши

Стали известны стартовые составы Швеции и Польши на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделeф, Даниэльсон, Лустиг, К. Ольссон, Экдаль, С. Ларссон, Форсберг, Квайсон, Исак.
Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Крыховяк, Зелински, Йозвяк, Пухач, Левандовски.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск.
- Швеция обеспечила себе выход из группы.
- Польша выйдет в 1/8 финала только в случае победы.
Источник: сайт УЕФА