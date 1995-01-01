RMC Sport: Дембеле покинул расположение сборной Франции. Он больше не сыграет на Евро

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды.

По информации RMC Sport, 24-летний футболист больше не сыграет на чемпионате Европы из-за проблем с коленом. Дембеле будет восстанавливаться после повреждения минимум три недели.