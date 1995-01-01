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    RMC Sport: Дембеле покинул расположение сборной Франции. Он больше не сыграет на Евро

    Нападающий сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды.

    По информации RMC Sport, 24-летний футболист больше не сыграет на чемпионате Европы из-за проблем с коленом. Дембеле будет восстанавливаться после повреждения минимум три недели.

    • Дембеле провел два матча на Евро-2020, результативными действиями не отметился.
    • В минувшем сезоне Примеры он забил 6 годов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
    • Франция в третьем туре Евро сыграет с Португалией.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7349

      САДЫЧОК 19 минут назад

      ...Скорее всего , это ему не помешает стать Чемпионом Европы !

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