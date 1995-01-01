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    Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных болельщиков

    Фанаты, которые не сделали прививку от коронавируса, не смогут посетить матчи ЧМ-2022.

    «До начала чемпионата мира в Катаре еще есть время, к тому моменту большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан.

    В связи с тем, что не все государства смогут обеспечить людей прививками, Катар не разрешит допуск на стадионы болельщиков без получения вакцины в полном объеме», – сказал премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

    • ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
    • Матчи мундиаля должны принять восемь стадионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Associated Press

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4306

      solodealer 11 минут назад

      Интересно...к 2022-му году Спутник-V, наконец, сподобится выполнить обязательные для всех других вакцин требования международных стандартов регистрации?
      Или так и будет периферийной вакциной для "нутряного пользования"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +587

      _MATRIX_ 31 минуту назад

      Добро пожаловать в Дивный Новый Мир тотального социального апартеида.

      0
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      Рейтинг: +4306

      solodealer > _MATRIX_ 13 минут назад

      вы про сборища "ведущей партии" без масок?))

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      Рейтинг: +4306

      solodealer 37 минут назад

      Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных ЧЕМ болельщиков?

      0
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