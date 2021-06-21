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  • Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных болельщиков

Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных болельщиков

21 июня 2021, 09:35
5

Фанаты, которые не сделали прививку от коронавируса, не смогут посетить матчи ЧМ-2022.

«До начала чемпионата мира в Катаре еще есть время, к тому моменту большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан.

В связи с тем, что не все государства смогут обеспечить людей прививками, Катар не разрешит допуск на стадионы болельщиков без получения вакцины в полном объеме», – сказал премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

  • ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
  • Матчи мундиаля должны принять восемь стадионов.

Источник: Associated Press
Весь мир
Комментарии (5)
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_MATRIX_
1624258973
Добро пожаловать в Дивный Новый Мир тотального социального апартеида.
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Добрый Бобер
1624261386
Т.е. узаконивается притеснение людей, отличающихся по какому-либо признаку? Хм... Как же это называется?
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САДЫЧОК
1624264534
Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных ..Они , что доктора ? Тогда нужно только Белых допускать или Желтых ! Лишить нах Катар Чемпионата !
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