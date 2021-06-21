Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных болельщиков

Фанаты, которые не сделали прививку от коронавируса, не смогут посетить матчи ЧМ-2022.
«До начала чемпионата мира в Катаре еще есть время, к тому моменту большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан.
В связи с тем, что не все государства смогут обеспечить людей прививками, Катар не разрешит допуск на стадионы болельщиков без получения вакцины в полном объеме», – сказал премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.
- ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Матчи мундиаля должны принять восемь стадионов.
Источник: Associated Press