Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро

В эти минуты проходит матч группового этапа Евро-2020 между сборными Испании и Польши. Во втором тайме на замену у поляков вышел Каспер Козловски.
В возрасте 17 лет и 246 дней он стал самым молодым футболистом в истории Евро.
- Козловски побил рекорд Джуда Беллингема (17 лет и 349 дней), установленный 6 дней назад.
- Атакующий полузащитник Козловски выступает за польскую «Погонь» и стоит 5 миллионов евро.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи Испания – Польша.
Источник: Бомбардир.ру