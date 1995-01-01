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    Евро-2020. Португалия сыграет с Германией

    Сегодня, 19 июня, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.

    Игра пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

    Португальцы стартовали в турнире с разгромной победы над Венгрией (3:0), а немцы – с поражения от Франции (0:1).

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20184

      slavutiq70 2 часа назад

      Да уж Немцам отступать не куда и Португалы просто не отдадут,,,битва обеспечена,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +48163

      portero 2 часа назад

      Да уж группа, будет опять заруба....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 3 часа назад

      - Бундестим, пора побеждать, в противном случае, это убожество опять до финала доберется

      3
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