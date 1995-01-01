Евро-2020. Португалия сыграет с Германией

Сегодня, 19 июня, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Португалии и Германии.

Игра пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Португальцы стартовали в турнире с разгромной победы над Венгрией (3:0), а немцы – с поражения от Франции (0:1).

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.