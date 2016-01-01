Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Перишич: «Хорватия не играет хорошо на Евро-2020»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич оценил игру команды на Евро-2020. После двух матчей у хорватов очко.

    «Хорошо мы не играем. Просто не играем – и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч, но против сборной Шотландии должны показать гораздо больше. Каждый в команде должен выкладываться больше, иначе мы отправимся домой после группового этапа. Шансы у нас есть, мы можем пройти дальше, но нам нужно стать сильнее», – сказал Перишич.

    • Перишич в последнем матче забил Чехии (1:1).
    • В последнем туре группового этап Хорватия сыграет против Шотландии (22 июня).
    • Хорватия – серебряный призер последнего чемпионата мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86528
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66326
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru