Перишич: «Хорватия не играет хорошо на Евро-2020»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич оценил игру команды на Евро-2020. После двух матчей у хорватов очко.

«Хорошо мы не играем. Просто не играем – и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч, но против сборной Шотландии должны показать гораздо больше. Каждый в команде должен выкладываться больше, иначе мы отправимся домой после группового этапа. Шансы у нас есть, мы можем пройти дальше, но нам нужно стать сильнее», – сказал Перишич.