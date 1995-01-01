Шик в матче с Хорватией реализовал пенальти после удара локтем в лицо от Ловрена

В ЧР этого удара бы не заметили. Ловрен не виноват, он "по привычке"...
В эти минуты проходит матч второго тура группы D Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии. Чехи вышли вперед на 37-й минуте, когда Патрик Шик реализовал пенальти.
В своей штрафной сфолил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Он разбил Шику лицо ударом локтем. За нарушение была показана желтая карточка и назначен пенальти.
- Чехи в случае победы возглавят группу.
- Хорваты не выиграли 3 последних матча.
- Чехия ни разу не выигрывала у Хорватии.