Шик в матче с Хорватией реализовал пенальти после удара локтем в лицо от Ловрена

В эти минуты проходит матч второго тура группы D Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии. Чехи вышли вперед на 37-й минуте, когда Патрик Шик реализовал пенальти.

В своей штрафной сфолил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Он разбил Шику лицо ударом локтем. За нарушение была показана желтая карточка и назначен пенальти.