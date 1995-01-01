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    Шик в матче с Хорватией реализовал пенальти после удара локтем в лицо от Ловрена

    В эти минуты проходит матч второго тура группы D Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии. Чехи вышли вперед на 37-й минуте, когда Патрик Шик реализовал пенальти.

    В своей штрафной сфолил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Он разбил Шику лицо ударом локтем. За нарушение была показана желтая карточка и назначен пенальти.

    • Чехи в случае победы возглавят группу.
    • Хорваты не выиграли 3 последних матча.
    • Чехия ни разу не выигрывала у Хорватии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6041

      Cleaner 19 минут назад

      В ЧР этого удара бы не заметили. Ловрен не виноват, он "по привычке"...

      1
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      Рейтинг: +13176

      Garrincha58 23 минуты назад

      когда он пришёл в Зенит я сразу сказал подписали привозчика голов и пенальти, что в Ливере, что в сборной и Зените

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      Рейтинг: +5704

      Томик 23 минуты назад

      Ловрен был удивлён. В "Зените" рафик был бы в крайней степени невиновник.

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      Рейтинг: +22870

      Боцман59rus 28 минут назад

      для справки, к сведению менеджеров ЦСКА. Начинали они с помошника гл. тренера сб. Хорватии, но по всей вероятности скоро освободится и главный специалист этой команды

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      Рейтинг: +1319

      кто там 30 минут назад

      обзенитился в край за такой короткий срок(

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      Рейтинг: +22870

      Боцман59rus > кто там 20 минут назад

      Питерцы вообще мастера, выводить на *новый уровень* основных ЦЗ различных национальных команд. Там и Алвеш и Гарай, бедняга Мевля, Ракицкого вообще из сборной выгнали.Вот сейчас и Ловрена прокачали, как умеют.

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