Украина выиграла матч Евро впервые с 2012 года. До этого было шесть поражений подряд

а когда же наш змс товарищ Зюба на домашнем Евро свои вторые голы то забивать начнёт?иль Андорра,с Сан-Мариной, с Мальтой не у нашей группе?жаль-жаль-жаль!!!
Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд на чемпионах Европы.
До матча с Северной Македонией украинцы в последний раз побеждали на Евро в 2012 году – на домашнем турнире они обыграли Швецию (2:1).
- В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Это их вторые голы на турнире.