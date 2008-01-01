Украина выиграла матч Евро впервые с 2012 года. До этого было шесть поражений подряд

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд на чемпионах Европы.

До матча с Северной Македонией украинцы в последний раз побеждали на Евро в 2012 году – на домашнем турнире они обыграли Швецию (2:1).