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    Украина выиграла матч Евро впервые с 2012 года. До этого было шесть поражений подряд

    Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    Сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд на чемпионах Европы.

    До матча с Северной Македонией украинцы в последний раз побеждали на Евро в 2012 году – на домашнем турнире они обыграли Швецию (2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1395

      koli4ka 34 минуты назад

      а когда же наш змс товарищ Зюба на домашнем Евро свои вторые голы то забивать начнёт?иль Андорра,с Сан-Мариной, с Мальтой не у нашей группе?жаль-жаль-жаль!!!

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      Рейтинг: +1478

      Sviro 47 минут назад

      Осталось фигня - Австрию "сделать"!!

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      Рейтинг: +30551

      zra78 1 час назад

      Сильны....

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