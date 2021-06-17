Широков: «Овчинников – идеальная кандидатура для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков считает, что Сергей Овчинников мог бы заменить Ивицу Олича на посту главного тренера московской команды.

«Нужно искать хорошего тренера: иностранец или русский – без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции.

Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.

Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников – идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать.

Но он сейчас при должности, насколько я понимаю, и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА», – сказал Широков.