Широков: «Овчинников – идеальная кандидатура для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков считает, что Сергей Овчинников мог бы заменить Ивицу Олича на посту главного тренера московской команды.
«Нужно искать хорошего тренера: иностранец или русский – без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции.
Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.
Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников – идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать.
Но он сейчас при должности, насколько я понимаю, и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА», – сказал Широков.
- ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник.
- Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера.
- Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 по 2020 год.
- Сейчас экс-вратарь занимает пост заместителя начальника отдела подготовки тренеров в РФС.
Источник: Sport24