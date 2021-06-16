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    Широков: «Овчинников – идеальная кандидатура для ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков считает, что Сергей Овчинников мог бы заменить Ивицу Олича на посту главного тренера московской команды.

    «Нужно искать хорошего тренера: иностранец или русский – без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции.

    Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.

    Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников – идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать.

    Но он сейчас при должности, насколько я понимаю, и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА», – сказал Широков.

    • ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник.
    • Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера.
    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 по 2020 год.
    • Сейчас экс-вратарь занимает пост заместителя начальника отдела подготовки тренеров в РФС.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +241

      Юра мы всеPro 58 минут назад

      Чабан №2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2493

      Nerlinger 1 час назад

      а кандидатуры тренеров, что даже и не рассматриваются ??? !!!
      Широков соревнуйся с заремой в умностях

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18425

      vladimir-7 1 час назад

      Эти вопросы, теперь, решает не руководство ЦСКА, а Совет директоров, а
      в его составе 3 человека, все из ВЭБ, включая председателя этого Совета Орешкина и 2 человека из руководства ЦСКА,это президент ЦСКА Е. Гинер
      и директор ЦСКА Р. Бабаев, так что все результаты голосований понятны.

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