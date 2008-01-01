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    Дзюба повторил личный антирекорд по количеству безголевых матчей за сборную подряд

    Нападающий сборной России Артем Дзюба довел безголевую серию за команду до пяти встреч. Это его личный антирекорд.

    В 2015 году Дзюба также не забил в пяти матчах за сборную подряд.

    • Сегодня, 16 июня, в матче Евро-2020 против Финляндии Дзюба сделал голевой пас.
    • Следующий соперник россиян – Дания (21 июня).
    • Дзюба выступает за сборную с 2011 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:07
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7620

      житель СПб 14 минут назад

      Ничего, у Кержакова покруче было. Сегодня - пас, а потом и забьет.

      0
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      Рейтинг: +4820

      Fusballer 53 минуты назад

      Эх, Тамбова с Сан-Марино не было(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9910

      BRO_football 1 час назад

      Красавец! Лучший футболист в России! Поздравляю!

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