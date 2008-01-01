Дзюба повторил личный антирекорд по количеству безголевых матчей за сборную подряд

Ничего, у Кержакова покруче было. Сегодня - пас, а потом и забьет.
Нападающий сборной России Артем Дзюба довел безголевую серию за команду до пяти встреч. Это его личный антирекорд.
В 2015 году Дзюба также не забил в пяти матчах за сборную подряд.
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Нападающий сборной России Артем Дзюба довел безголевую серию за команду до пяти встреч. Это его личный антирекорд.
В 2015 году Дзюба также не забил в пяти матчах за сборную подряд.
Ничего, у Кержакова покруче было. Сегодня - пас, а потом и забьет.
Красавец! Лучший футболист в России! Поздравляю!