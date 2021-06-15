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    Путин не планирует посещать матчи Евро-2020

    Президент России Владимир Путин не собирается посещать матчи чемпионата Европы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока в графике посещения футбольных матчей нет», – сказал Песков.

    • Сборная России проиграла в первом матче Евро-2020 Бельгии (0:3).
    • 16 июня команда сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией, 22 июня – в Копенгагене с Данией.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:01
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7275

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      Имея такой шанс , играя дома 2 матча и не выйти из группы-физкультурник НАВСЕГДА впишет своё имя , как самый бездарный тренер за всю историю футбола !

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      Рейтинг: +240

      tarasofka 5 минут назад

      когда губернатор выходит на поле с микрофоном и чего-то там гундосит - его освистывают так, что он рад свалить побыстрее. а в случае с гарантом свист был бы в разы сильнее, и потом всё это на ютубе со всех ракурсов, что ему явно не на руку. так что жаль, что мы этого не увидим.

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      Рейтинг: +18330

      vladimir-7 15 минут назад

      Ну и правильно, все равно не разбирается в футболе, да и как Черчесов
      будет смотреть ему в глаза, только за незаслуженную награду — орден Александра Невского.

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      Рейтинг: +23047

      silver29 31 минуту назад

      Не много и потеряет, в СПб собрался один мусор, за хорошим футболом на просмотр надо ехать в Италию, Францию, Германию.

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