Путин не планирует посещать матчи Евро-2020

Имея такой шанс , играя дома 2 матча и не выйти из группы-физкультурник НАВСЕГДА впишет своё имя , как самый бездарный тренер за всю историю футбола !
Президент России Владимир Путин не собирается посещать матчи чемпионата Европы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Пока в графике посещения футбольных матчей нет», – сказал Песков.
- Сборная России проиграла в первом матче Евро-2020 Бельгии (0:3).
- 16 июня команда сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией, 22 июня – в Копенгагене с Данией.