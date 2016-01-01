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    Товарищеский матч. Уэльс в преддверии Евро-2020 не победил во второй встрече подряд, сыграв вничью с Албанией

    Сборная Уэльса в рамках подготовки к Евро-2020 не справилась с Албанией, участницей предыдущего европейского чемпионата. Голов не было.

    Четвертый раз подряд в очном матче команд забито не более двух голов.

    Товарищеский матч

    Уэльс – Албания – 0:0

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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