Товарищеский матч. Уэльс в преддверии Евро-2020 не победил во второй встрече подряд, сыграв вничью с Албанией

Сборная Уэльса в рамках подготовки к Евро-2020 не справилась с Албанией, участницей предыдущего европейского чемпионата. Голов не было.

Четвертый раз подряд в очном матче команд забито не более двух голов.

Товарищеский матч

Уэльс – Албания – 0:0