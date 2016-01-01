Товарищеский матч. Уэльс в преддверии Евро-2020 не победил во второй встрече подряд, сыграв вничью с Албанией

Сборная Уэльса в рамках подготовки к Евро-2020 не справилась с Албанией, участницей предыдущего европейского чемпионата. Голов не было.
Четвертый раз подряд в очном матче команд забито не более двух голов.
Товарищеский матч
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Сборная Уэльса в рамках подготовки к Евро-2020 не справилась с Албанией, участницей предыдущего европейского чемпионата. Голов не было.
Четвертый раз подряд в очном матче команд забито не более двух голов.
Товарищеский матч