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    Агент Черышева – об уходе игрока из «Валенсии»: «В этих новостях нет ничего верного»

    Хуан Лопес, агент полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг информацию, согласно которой в испанском клубе больше не рассчитывают на его клиента.

    «В этих новостях нет ничего верного! Денис пока очень сфокусирован на игру за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока», – сказал агент.

    • В минувшем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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