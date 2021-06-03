Агент Черышева – об уходе игрока из «Валенсии»: «В этих новостях нет ничего верного»

Хуан Лопес, агент полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг информацию, согласно которой в испанском клубе больше не рассчитывают на его клиента.
«В этих новостях нет ничего верного! Денис пока очень сфокусирован на игру за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока», – сказал агент.
- В минувшем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»