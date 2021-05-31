«Валенсия» планирует продать Черышева

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации AS, 30-летний россиянин вошел в список игроков, на которых не рассчитывают в клубе.

«Валенсия» готова продать футболиста и ждет предложений по нему.