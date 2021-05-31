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    «Валенсия» планирует продать Черышева

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации AS, 30-летний россиянин вошел в список игроков, на которых не рассчитывают в клубе.

    «Валенсия» готова продать футболиста и ждет предложений по нему.

    • В минувшем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12390

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Да он и бесплатно никому не нужен, кроме как Черчесову и как раз сторожем дачу в Австрии охранять

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      Рейтинг: +19407

      slavutiq70 1 час назад

      По хорошему бутсы на гвоздь , здоровье в молодости то не позволяло играть постоянно а с возрастом это только будет увеличиваться ,,,,

      0
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      Рейтинг: +6040

      серега кашин 1 час назад

      будет собирать чемоданы и на родину

      0
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      Рейтинг: +7086

      САДЫЧОК 1 час назад

      Черышев хороший полузащитник НО , слишком хрустальный и показатели его последнего сезона Очень плохие !

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      Рейтинг: +5403

      порт 1 час назад

      Шкафчик и костыли бонусом.

      0
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      Рейтинг: +741

      lysenkoff 1 час назад

      Пора завершать карьеру в условном Динамо)))

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