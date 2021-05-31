«Валенсия» планирует продать Черышева

Да он и бесплатно никому не нужен, кроме как Черчесову и как раз сторожем дачу в Австрии охранять
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации AS, 30-летний россиянин вошел в список игроков, на которых не рассчитывают в клубе.
«Валенсия» готова продать футболиста и ждет предложений по нему.
- В минувшем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.