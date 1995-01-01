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    Бельгия не стала менять Де Брюйне в заявке команды на Евро

    Полузащитник Кевин Де Брюйне вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы.

    Игрок «Манчестер Сити» получил перелом костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Сообщалось, что он может пропустить Евро.

    Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»)

    Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»)

    Полузащитники: Тимоти Кастань («Лестер»), Насер Шадли («Истанбул Башакшехир»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Деннис Прат («Лестер»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд)

    Нападающие: Миши Батшуайи («Кристал Пэлэс»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлэс»), Жереми Докю («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»).

    • Бельгия на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Россией, Данией и Финляндией.
    • Матч с россиянами пройдет 12 июня.

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    Источник: сайт УЕФА

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