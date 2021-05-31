Зинченко: «Уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о поражении своей команды от «Челси» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Невозможно описать свои чувства. Мы старались отдать на поле все силы. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно.
Мы вернемся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет ЛЧ, потому что вы этого заслуживаете», – написал украинец в инстаграме.
- «Челси» победил в матче со счетом 1:0.
- Для «Сити» это был первый финал ЛЧ в истории клуба.
- Зинченко провел на поле все 90 минут.
Источник: Инстаграм Александра Зинченко