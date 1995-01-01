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    Зинченко: «Уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет Лигу чемпионов»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о поражении своей команды от «Челси» в финальном матче Лиги чемпионов.

    «Невозможно описать свои чувства. Мы старались отдать на поле все силы. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно.

    Мы вернемся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет ЛЧ, потому что вы этого заслуживаете», – написал украинец в инстаграме.

    • «Челси» победил в матче со счетом 1:0.
    • Для «Сити» это был первый финал ЛЧ в истории клуба.
    • Зинченко провел на поле все 90 минут.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Александра Зинченко

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6849

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Санёк , вашего Пепа читают как книгу. Один Канте всю полузащиту перекрыл , а что-то другое Гвардиола предложить не может.

      0
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      Рейтинг: +5682

      Cleaner 51 минуту назад

      Скоро - это сколько лет или десятилетий?

      0
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