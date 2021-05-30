Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» из-за победы «Челси» опустился из 1-й корзины в 3-ю при жеребьевке группового этапа ЛЧ

    «Челси» благодаря победе в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов при жеребьевке группового этапа следующей кампании будет в первой корзине. Это значит, что оттуда выпадает «Зенит», который уже отреагировал на это в твиттере (см. ниже).

    Таким образом, зенитовцы на жеребьевке ближайшего группового этапа Лиги чемпионов будут в третьей корзине.

    • Если бы в финале победил «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в 1-й корзине.
    • В 2 последних групповых этапах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.
    • «Челси» 2-й раз в истории взял главный еврокубок.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2021 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии77
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      FС Spаrtак 17 июня 2021, 09:04

      позор зенету и 4 место их как обычно.это не в рпл судей подкупать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 31 мая 2021, 10:36

      Ну теперь два гранда и крепкий середняк в группе обеспечены! Зениту теперь будут накидывать как до этого Локомотиву! Тем более у Семечка в контракте не прописана задача выйти из группы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 31 мая 2021, 09:30

      На мой взгляд, первая корзина не дала бы никакого преимущества Зениту. Играть нужно со всеми, независимо от имён и регалий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 30 мая 2021, 22:59

      в следующем сезоне ЛЧ команды, попавшие во вторую корзину, гораздо круче, чем в первой корзине, судите сами - Реал, Барса, Юве, МЮ, ПСЖ, Ливер, Севилья, Боруссия!!! и в первой - Челси, Вильяреал, Атлетико, МС, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 30 мая 2021, 16:16

      Уважаемые администраторы! Контролируйте, что делаете! Если Вас просят отреагировать на хамство и оскорбления, то не надо убирать нормальные комментарии тех людей, которые к этому отношения не имеют.
      Поэтому необоснованно убрали мои комментарии Бомбату и Cleanerу.
      Повторяю:
      Я не отвечаю за желание играть игроков Зенита! Был бы я тренером - использовал бы опыт тренера "Газмяс". (!!??). И без желания не помогут ни тренер, ни состав. И наоборот: при большом желании "порядок бьет класс" - это известная истина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 30 мая 2021, 15:46

      Лучше уж грандам влетать, чем середнякам. Тут у Зенита будет 2 топ клуба в соперниках

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > m40 30 мая 2021, 23:09

      Вильярреал Лиль Спортинг это не топ клубы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > Garrincha58 31 мая 2021, 18:46

      Ну кто-то из этих команд может выпасть, но не все. А так же - Милан, ПСЖ, Реал, Лейпциг, МЮ из второй корзины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 30 мая 2021, 11:52

      Роман Абрамович Зениту в корзину свинью подложил.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2322

      Январь 59 30 мая 2021, 11:52

      А какая разница в какой корзине будет Зенит. Семак ясно и понятно сказал, что выход в плей-офф задача не стоит. Руководство РПЛ ясно сказало, что для плей-офф в весенних турах окон в Ч. Р. Нет. Значит все игры будут слиты. Через два три сезона в ЕК у России будет всего два клуба.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry > Январь 59 30 мая 2021, 12:12

      "Через два три сезона в ЕК у России будет всего два клуба..."
      не надо забывать, что теперь 3 евротурнира: ЛЧ, ЛЕ и ЛК и только Лихтенштейн с 31 места имеет представительство в еврокубках - одно место в ЛК, остальные команды Европы - не менее трех, даже с 51-55 мест, Сан-Марино, Эстония и Молдова... рейтинг с 7 по 15 места предполагает: 2 команды - в ЛЧ, 1 - в ЛЕ и 2 - в ЛК...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 30 мая 2021, 10:24

      Тренер команды который говорит что им не нужна ЛЧ не достоин первой корзины. Всё справедливо. Уровень чемпиона РПЛ 4 карзина. результаты там это подтверждают

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Рубинище 31 мая 2021, 09:31

      Не забывай - ваши тоже нынче до еврокубков добрались. Как бы не стало стыдно за свои слова)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 30 мая 2021, 10:14

      Какая разница в какой

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11