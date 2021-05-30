«Зенит» из-за победы «Челси» опустился из 1-й корзины в 3-ю при жеребьевке группового этапа ЛЧ

позор зенету и 4 место их как обычно.это не в рпл судей подкупать
«Челси» благодаря победе в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов при жеребьевке группового этапа следующей кампании будет в первой корзине. Это значит, что оттуда выпадает «Зенит», который уже отреагировал на это в твиттере (см. ниже).
Таким образом, зенитовцы на жеребьевке ближайшего группового этапа Лиги чемпионов будут в третьей корзине.
- Если бы в финале победил «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в 1-й корзине.
- В 2 последних групповых этапах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.
- «Челси» 2-й раз в истории взял главный еврокубок.
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 29, 2021