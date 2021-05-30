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  • «Зенит» из-за победы «Челси» опустился из 1-й корзины в 3-ю при жеребьевке группового этапа ЛЧ

«Зенит» из-за победы «Челси» опустился из 1-й корзины в 3-ю при жеребьевке группового этапа ЛЧ

30 мая 2021, 00:07
79

«Челси» благодаря победе в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов при жеребьевке группового этапа следующей кампании будет в первой корзине. Это значит, что оттуда выпадает «Зенит», который уже отреагировал на это в твиттере (см. ниже).

Таким образом, зенитовцы на жеребьевке ближайшего группового этапа Лиги чемпионов будут в третьей корзине.

  • Если бы в финале победил «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в 1-й корзине.
  • В 2 последних групповых этапах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.
  • «Челси» 2-й раз в истории взял главный еврокубок.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Челси Манчестер Сити
Комментарии (79)
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VVM1964
1622322713
Да по хрен - от перемены мест результат не меняется .
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slavа0508
1622322953
Да Семак же сказал практически прямым текстом ,,главное участие,,так какая разница кто достанется,,
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Garrincha58
1622323098
разницы никакой нет у Зенита как у олимпийцев главное участие
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lysenkoff
1622323417
Можно было и в 4 опускать, толку то))) Главное Синие победили))))
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KalterJax
1622334441
Что Зенит вообще делал в первой корзине) вот это интересно)
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Andrering87
1622339351
Какая разница первая или третья... Итог один.. Европейские команды только и ждут чтобы какая нить наша команда им попала.. Это легкие 6 очков... Нашим командам нечего делать в еврокубках....
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Romio-xxx
1622343034
Прикольненько мы их "опустили")))))))
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Дэс
1622345525
Да 90% болельщикам других клубов пох на этот недоклуб, что с ним, и как с ним будет, это пыль, которую держат за деньги. У каждого первого спроси про бомжей, кто такие и что завоевали, никто не ответит, кроме своих болотных.
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Рубинище
1622359446
Тренер команды который говорит что им не нужна ЛЧ не достоин первой корзины. Всё справедливо. Уровень чемпиона РПЛ 4 карзина. результаты там это подтверждают
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Январь 59
1622364740
А какая разница в какой корзине будет Зенит. Семак ясно и понятно сказал, что выход в плей-офф задача не стоит. Руководство РПЛ ясно сказало, что для плей-офф в весенних турах окон в Ч. Р. Нет. Значит все игры будут слиты. Через два три сезона в ЕК у России будет всего два клуба.
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