«Зенит» из-за победы «Челси» опустился из 1-й корзины в 3-ю при жеребьевке группового этапа ЛЧ

«Челси» благодаря победе в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов при жеребьевке группового этапа следующей кампании будет в первой корзине. Это значит, что оттуда выпадает «Зенит», который уже отреагировал на это в твиттере (см. ниже).

Таким образом, зенитовцы на жеребьевке ближайшего группового этапа Лиги чемпионов будут в третьей корзине.

Если бы в финале победил «Манчестер Сити», «Зенит» остался бы в 1-й корзине.

В 2 последних групповых этапах Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.

«Челси» 2-й раз в истории взял главный еврокубок.