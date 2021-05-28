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  • Комитет УЕФА одобрил отмену правила выездного гола. Теперь требуется согласие клубов

Комитет УЕФА одобрил отмену правила выездного гола. Теперь требуется согласие клубов

28 мая 2021, 22:53
55

Комитет УЕФА по проведению соревнований на своем заседании дал одобрение отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Мероприятия прошло в Порту, где завтра, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов.

Чтобы решение вступило в силу, его должны принять клубы и исполнительный комитет УЕФА.

  • Ранее планировалось отменить действие правила только на дополнительное время матчей.
  • Нововведение может начать действовать в новом еврокубковом сезоне, стартующем летом.
  • Правило выездного гола существует 56 лет.

Источник: твиттер Мартина Циглера

Ведущий спортивный репортел британской газеты The Times. Аудитория в твиттере - более 65 тысяч подписчиков.

Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (55)
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inzek
1622240867
уже лет 100 как надо было это делать. хотя о чем я, они же футбол не смотрят, а только бабло получают
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slavа0508
1622250346
Разумно,,,правильно,,,,справедливо,,,
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wobaekat
1622261299
Я бы отменил правило выездного голо исключительно в дополнительное время к ответной встрече.
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vladimir-7
1622264009
Отмена выездного гола, касается самих команд в первую очередь, вот и посмотрим, что они скажут на предлагаемые изменения, как они решат, так и будет.
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Maxi_7
1622268880
Я смотрю некоторые до сих пор не понимают что такое ценность своих трибун... видно сами они никогда не играли в футбол и не ездили в другой город к команде соперника в спортивный комплекс, где уже тысяча человек болеющая против тебя оказывает дискомфорт, плюс новое место, новая территория, это всегда дискомфорт, мы люди, точнее животные отчасти и мы так устроены, это нормально, мы не роботы... то, что тут пишут, что мяч круглый, поле везде одинаковое это взгляд дилетантов, уж извините, вообще стараюсь не критиковать никого на форуме, но такую глупость еще поискать нужно... поля, если уж на то пошло не везде одинаковые, я про размер, к примеру, размеры поля Кам Ноу существенно больше всех других полей, это сделано специально под широкий футбол Барсы, что создает особый дискомфорт для приезжающей команды, так как они наигрывают свою игру на поле другого размера, вот и скажите мне, что тут нет никакого преимущества... Противников данного правила не устраивает, что мол якобы нарушается принцип какой-то там соревновательности оттого, что на табло ничья и проходит одна из команд... я уже говорил в предыдущих постах, что это оговорено ПРАВИЛАМИ, и обе команды до матча в курсе, что нужно делать чтобы победить...и по факту тот, ко забьет больше голов на выезде ПОБЕЖДАЕТ в противостоянии, это НЕ НИЧЬЯ... чтобы было еще понятнее, представьте себе в голове, что гол на выезде оценивается не за условный "1", а за "1,25" или какая вам цифра больше нравится, но гол в гостях ЦЕННЕЕ, чем домашний... вот и получается, что в матче Баварии и ПСЖ итоговый счет был не 3-3, а 3,25 - 3,75... это поможет избавиться от чувства "несправедливости" и "не спортивности" футбола.
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Ловкий Бубен
1622269236
зачем тогда играть два матча ?
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Garrincha58
1622272618
надо не это отменять или менять, а что то делать с играми рукой в штрафной и правила назначения пенальти
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paracetamol
1622273498
Это чё, жребием решать будут или дополнительный матч? Вроде как проходили ужо!
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zigbert
1622310623
Столько лет существовало это правило и никто особенно не возмущался. Но может получится и такое -отменят существующее правило а через несколько лет вновь его исправят.
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Hektor 84
1622441703
УЕФА и чеферин продолжают разваливать УЕФА своими тупыми действиями.
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