Комитет УЕФА одобрил отмену правила выездного гола. Теперь требуется согласие клубов

Комитет УЕФА по проведению соревнований на своем заседании дал одобрение отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Мероприятия прошло в Порту, где завтра, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов.
Чтобы решение вступило в силу, его должны принять клубы и исполнительный комитет УЕФА.
- Ранее планировалось отменить действие правила только на дополнительное время матчей.
- Нововведение может начать действовать в новом еврокубковом сезоне, стартующем летом.
- Правило выездного гола существует 56 лет.
Источник: твиттер Мартина Циглера
Ведущий спортивный репортел британской газеты The Times. Аудитория в твиттере - более 65 тысяч подписчиков.