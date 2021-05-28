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    Комитет УЕФА одобрил отмену правила выездного гола. Теперь требуется согласие клубов

    Комитет УЕФА по проведению соревнований на своем заседании дал одобрение отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Мероприятия прошло в Порту, где завтра, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов.

    Чтобы решение вступило в силу, его должны принять клубы и исполнительный комитет УЕФА.

    • Ранее планировалось отменить действие правила только на дополнительное время матчей.
    • Нововведение может начать действовать в новом еврокубковом сезоне, стартующем летом.
    • Правило выездного гола существует 56 лет.

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    Источник: твиттер Мартина Циглера

    Ведущий спортивный репортел британской газеты The Times. Аудитория в твиттере - более 65 тысяч подписчиков.

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    28.05.2021 22:53
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