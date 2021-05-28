Комитет УЕФА одобрил отмену правила выездного гола. Теперь требуется согласие клубов

Комитет УЕФА по проведению соревнований на своем заседании дал одобрение отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Мероприятия прошло в Порту, где завтра, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов.

Чтобы решение вступило в силу, его должны принять клубы и исполнительный комитет УЕФА.