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УЕФА может ввести формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов

27 мая 2021, 20:43
6

УЕФА изучает возможность изменения формата плей-офф Лиги чемпионов, пишет The New York Times.

По информации источника, рассматривается вариант проведения так называемого «Финала четырех». То есть оба полуфинала и финал станут одноматчевыми, а игры будут проводиться в течение недели в одном городе.

Идея такой реформы возникла в связи с успехом формата ЛЧ, использованного из-за пандемии в сезоне-2019/20.

С клубами этот вопрос пока не обсуждали. Изменения вступят в силу не ранее 2024 года, когда турнир будет реформирован.

Источник: The New York Times
Лига чемпионов
Комментарии (6)
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Garrincha58
1622146267
в одном матче может случится всякая нелепая ошибка и у команды будет ещё матч чтобы его исправить так будет справедливей
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Cules2013
1622148629
зрелищнее, но менее справедливо
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DeStar
1622149464
ну меньше топ матчей, но больше шанса на шару
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Hektor 84
1622153381
По мне как на данный момент лучше зэ
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slavа0508
1622158732
Сегодняшний формат интересней ,,,,
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_MATRIX_
1622235642
Мутота.
Ответить
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