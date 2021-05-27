УЕФА может ввести формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов

УЕФА изучает возможность изменения формата плей-офф Лиги чемпионов, пишет The New York Times.

По информации источника, рассматривается вариант проведения так называемого «Финала четырех». То есть оба полуфинала и финал станут одноматчевыми, а игры будут проводиться в течение недели в одном городе.

Идея такой реформы возникла в связи с успехом формата ЛЧ, использованного из-за пандемии в сезоне-2019/20.

С клубами этот вопрос пока не обсуждали. Изменения вступят в силу не ранее 2024 года, когда турнир будет реформирован.