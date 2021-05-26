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  • Отец Захаряна подтвердил, что сын не сыграет на Евро-2020 из-за бактериальной ангины

Отец Захаряна подтвердил, что сын не сыграет на Евро-2020 из-за бактериальной ангины

26 мая 2021, 14:48
2

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, подтвердил, что 17-летний футболист пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

– Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.

– Он сильно расстроился, что в последний момент у него возникли проблемы со здоровьем и окажется вне заявки сборной на Евро?

– Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим.

Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся.

  • 22 мая пресс-служба РФС сообщала, что Захарян может присоединиться к российской сборной на базе в Нойштифте позднее.
  • В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
  • Его признали лучшим игроком «Динамо» в мае.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Динамо Россия Захарян Арсен
Комментарии (2)
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paracetamol
1622095764
В армянскую сборную его готовит, потому как понимает, что в российской ему делать нечего.
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FanatSerj
1622102424
Да ладно он и так в этом году на Евро уже поиграл, если будет прибавлять то ещё поучаствует.
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