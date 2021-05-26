Отец Захаряна подтвердил, что сын не сыграет на Евро-2020 из-за бактериальной ангины

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, подтвердил, что 17-летний футболист пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.
– Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.
– Он сильно расстроился, что в последний момент у него возникли проблемы со здоровьем и окажется вне заявки сборной на Евро?
– Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим.
Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся.
- 22 мая пресс-служба РФС сообщала, что Захарян может присоединиться к российской сборной на базе в Нойштифте позднее.
- В сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Его признали лучшим игроком «Динамо» в мае.
Источник: Sport24