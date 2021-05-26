Отец Захаряна подтвердил, что сын не сыграет на Евро-2020 из-за бактериальной ангины

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, подтвердил, что 17-летний футболист пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

– Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.

– Он сильно расстроился, что в последний момент у него возникли проблемы со здоровьем и окажется вне заявки сборной на Евро?

– Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим.

Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся.