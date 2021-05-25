Призовой фонд Лиги чемпионов увеличится до 2 миллиардов

УЕФА увеличит призовой фонд в следующем сезоне Лиги чемпионов.

По информации L’Equipe, общая сумма призовых в розыгрыше ЛЧ сезона-2021/22 составит 2,032 миллиарда евро.

Каждый участник группового этапа турнира гарантированно получит 15,64 миллиона евро – на 390 тысяч больше, чем в этом сезоне. Каждая победа в группе принесет командам по 2,8 миллиона евро (+100 тысяч евро по сравнению с текущим сезоном), а ничья – по 900 тысяч евро (+30 тысяч).

В случае выхода в 1/8 финала ЛЧ команды заработают 9,6 миллиона евро (+100 тысяч), в четвертьфинал – 10,6 миллиона (+100 тысяч), в полуфинал – 12,5 миллиона (+500 тысяч).

За выход в финал Лиги чемпионов команда получит 15,5 миллиона евро (+500 тысяч), за победу в турнире – 20 миллионов (+1 миллион).