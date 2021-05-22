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    «Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл свои двери». Суарес расплакался после чемпионства

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не сдержал слез после победы в Примере. Уругваец берет чемпионство в Испании уже со вторым клубом.

    «Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл для меня свои двери. Я всегда буду благодарен этому клубу за то, что он мне доверяет», – сказал Суарес после матча последнего тура Примеры против «Вальядолида» (2:1).

    • Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в сентябре за 7 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры уругваец провел 31 матч, забил 21 гол, сделал 3 результативные передачи.
    • «Атлетико» взял чемпионство впервые за 7 лет.

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    Источник: твиттер Дермота Корригана

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: +915

      САНЁК17 6 минут назад

      Может гном затеял эту кашу,что бы бабла по больше откусить и стат единственном королем в Барсе?

      0
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      Рейтинг: +2665

      FENIX-SL 8 минут назад

      остался бы в барсе
      был бы у барсы трофей

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрэс 12 минут назад

      ВСЕГО 7 ЛИМОНОВ?!?!?
      А почему всякая х........та стоит намного дороже

      0
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      Рейтинг: +3004

      general.lizyukov 20 минут назад

      Луис, ты просто под Лео попал, там любой классный игрок затерт был бы.
      С победой матрасников!!! )))
      PS: уважаемые редакторы, может, все-таки правильне писать "спустя семь лет", а не "впервые за семь лет"?

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      Рейтинг: +2665

      FENIX-SL > general.lizyukov 8 минут назад

      ..любой игрок в !барселоне!

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      Рейтинг: +3622

      Из Твери Леха 30 минут назад

      Классный форвард, со времен Аякса он не перестал им быть.

      0
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      Рейтинг: +393

      nelez 32 минуты назад

      Каталонцы поняли кого вставили за дверь.
      В последних двух матчах принес победу Атлетико и почти сам выиграл ла лигу.
      Мои поздравление.
      А нам-фанатам РЕАЛА придется ждать еще год.

      3
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      Рейтинг: +6018

      серега кашин 35 минут назад

      барса в середине сезона уже локти кусала да поздно

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      Рейтинг: +2470

      minaev23 1 час назад

      Без пафоса и костюмов! Респект и уважение!

      5
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      Рейтинг: +1213

      Maxi_7 1 час назад

      Символично, что именно Суарес принес сегодня победу Атлетико... да, как человек он неоднозначен, но как футболист все еще топ профессионал, что и доказал в нынешнем сезоне и он точно не заслуживал того, чтобы его выбросили как шавку на улицу...

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      Рейтинг: +2470

      minaev23 1 час назад

      Мои поздравления!!!!

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