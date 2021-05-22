«Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл свои двери». Суарес расплакался после чемпионства

Может гном затеял эту кашу,что бы бабла по больше откусить и стат единственном королем в Барсе?
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не сдержал слез после победы в Примере. Уругваец берет чемпионство в Испании уже со вторым клубом.
«Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл для меня свои двери. Я всегда буду благодарен этому клубу за то, что он мне доверяет», – сказал Суарес после матча последнего тура Примеры против «Вальядолида» (2:1).
- Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в сентябре за 7 миллионов евро.
- В сезоне Примеры уругваец провел 31 матч, забил 21 гол, сделал 3 результативные передачи.
- «Атлетико» взял чемпионство впервые за 7 лет.
This is what it meant to Luis Suarez pic.twitter.com/t38iiD9HLd— Goal (@goal) May 22, 2021