Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл свои двери». Суарес расплакался после чемпионства

«Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл свои двери». Суарес расплакался после чемпионства

22 мая 2021, 21:14
20

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не сдержал слез после победы в Примере. Уругваец берет чемпионство в Испании уже со вторым клубом.

«Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл для меня свои двери. Я всегда буду благодарен этому клубу за то, что он мне доверяет», – сказал Суарес после матча последнего тура Примеры против «Вальядолида» (2:1).

  • Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в сентябре за 7 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры уругваец провел 31 матч, забил 21 гол, сделал 3 результативные передачи.
  • «Атлетико» взял чемпионство впервые за 7 лет.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Дермота Корригана
Испания. Примера Атлетико Барселона Суарес Луис
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Marat A.
1621707366
Поздравляю Суареса и Атлетико!!!! Молодец и Молодцы!!!!
Ответить
Maxi_7
1621707514
Символично, что именно Суарес принес сегодня победу Атлетико... да, как человек он неоднозначен, но как футболист все еще топ профессионал, что и доказал в нынешнем сезоне и он точно не заслуживал того, чтобы его выбросили как шавку на улицу...
Ответить
deinego77@yandex.ru
1621707548
Без пафоса и костюмов! Респект и уважение!
Ответить
nelez
1621709369
Каталонцы поняли кого вставили за дверь. В последних двух матчах принес победу Атлетико и почти сам выиграл ла лигу. Мои поздравление. А нам-фанатам РЕАЛА придется ждать еще год.
Ответить
Из Твери Леха
1621709481
Классный форвард, со времен Аякса он не перестал им быть.
Ответить
general.lizyukov
1621710053
Луис, ты просто под Лео попал, там любой классный игрок затерт был бы. С победой матрасников!!! ))) PS: уважаемые редакторы, может, все-таки правильне писать "спустя семь лет", а не "впервые за семь лет"?
Ответить
Юрэс
1621710581
ВСЕГО 7 ЛИМОНОВ?!?!? А почему всякая х........та стоит намного дороже
Ответить
JTherry
1621713051
пусть теперь в Барсе кусают локти... Суарес - супер-форвард!!! думаю, еще не раз докажет свой класс... Атлетико в этом сезоне была самой стабильной командой в ЛаЛиге, заслуженно победили!
Ответить
MaxRnD
1621750618
На том месте, где плакал, газон выгорел ...
Ответить
Cules2013
1621755586
ну это лукавство, пускай и Луис этого не понимает и говорит искренне. видимо, 100-й раз нужно это повторить, чтобы хоть кто-то это осознал: Суарес в Барсе закисал, т.к. у него был статус неприкасаемого, дружба с Месси, огромная з/п и всё, что можно по трофеям он с нами выиграл. Он просто потерял мотивацию. Суарес всегда был игроком атаки, который в защите не отрабатывал совсем, а тут возраст сказывается, травмы. Все вдруг забыли, как он тяжело входил в сезон последние 2 года в Барсе, как он блёкло выступал в ЛЧ. И я глубоко сомневаюсь, что Луис был бы готов быть игроком ротации в этом сезоне, или существенно снизить з/п. Ошибка в том, что его отпустили к прямому конкуренту за смешные деньги. И отпустили неуважительно, без должного прощания, просто пинком. Так вот, не будь Суарез обижен и сверхмотивирован что-то доказать, не будь это команда Симеоне с выстроенной игрой и плотной защитой, где почти вся команда играет именно на Луиса, ничего бы этого не было, он так бы и старел и скатывался в Барсе и дальше. Депрессовал бы вместе с некоторыми другими игроками Барсы.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
12
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+