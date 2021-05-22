«Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл свои двери». Суарес расплакался после чемпионства

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес не сдержал слез после победы в Примере. Уругваец берет чемпионство в Испании уже со вторым клубом.

«Барселона» не ценила меня, а «Атлетико» открыл для меня свои двери. Я всегда буду благодарен этому клубу за то, что он мне доверяет», – сказал Суарес после матча последнего тура Примеры против «Вальядолида» (2:1).

Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в сентябре за 7 миллионов евро.

В сезоне Примеры уругваец провел 31 матч, забил 21 гол, сделал 3 результативные передачи.

«Атлетико» взял чемпионство впервые за 7 лет.