Тер Стеген не сыграет на Евро-2020. Летом ему сделают операцию на колене

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген пропустит грядущий чемпионат Европы.

«Совместно с медицинским штабом клуба я решил, что мне нужно сделать операцию на колене. Очень жаль, что я пропущу Евро-2020 и не смогу быть вместе с партнерами по сборной.

Впервые за много лет я буду болеть за сборную дома. Надеюсь, мы победим!» – написал тер Стеген в инстаграме.