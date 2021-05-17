Месси забил в 300 матчах Примеры. У ближайшего преследователя 186 игр с голами

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил единственный мяч своей команды в игре 37-го тура Примеры против «Сельты» (1:2).

Это 300-й матч чемпионата Испании, в котором 33-летний аргентинец отличился хотя бы одним голом.

Месси – абсолютный рекордсмен по данному показателю. У ближайшего преследователя экс-форварда «Реала» Рауля 186 таких встреч.