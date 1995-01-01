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    Месси забил в 300 матчах Примеры. У ближайшего преследователя 186 игр с голами

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил единственный мяч своей команды в игре 37-го тура Примеры против «Сельты» (1:2).

    Это 300-й матч чемпионата Испании, в котором 33-летний аргентинец отличился хотя бы одним голом.

    Месси – абсолютный рекордсмен по данному показателю. У ближайшего преследователя экс-форварда «Реала» Рауля 186 таких встреч.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Нападающий каталонцев 7 раз становился лучшим бомбардиром Примеры.
    • В текущем розыгрыше чемпионата он также лидирует в гонке голеадоров.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6713

      Старикан 1 час назад

      Вот он наверное радуется... А то, что чемпионство просрали - это так между делом!

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      Рейтинг: +3947

      Fusballer 1 час назад

      Легко в 300 матчах забить, если через тебя все атаки проходят, а соперники в поддавки играют. Вот Дзюба борец - соперники проходу не дают, свои мячом не делятся. А он 203 гола наколотил! Машина!

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